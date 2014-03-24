أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم يلتقى والدى هايدى وهشام.. ونجل الشهيد عامر عبد المقصود

Google+ Print

استقبل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أحمد سالم والد الطفلة هايدى بمدرسة النساجون بالسدس بالشرقية، وفتحى عباس والد الطالب هشام بمدرسة بنى خلف الإعدادية بالمنيا، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة .

قدم الوزير تعازيه لوالدى الطالبين، مؤكدا لهما أن حق نجليهما لن يضيعا، ووعدهما بمحاسبة المقصرين والمتسببين فى الإهمال الذى أودى بحياة الطالبين حسابا عسيرا .

وسلم أبو النصر لكل منهما شيكا بمبلغ مالى 35 ألف جنيه، وهو قيمة التعويض المخصص لهما من صندوق التأمين على الطلبة .

وفى سياق متصل التقى الدكتور الوزير نجل الشهيد اللواء عامر عبد المقصود، وسلمه جهاز تابلت تعليمى.

1%20(1).jpg

G533055546a964.jpg

G53305554c913b.jpg

G53305555522dc.jpg

G53305555d5479.jpg

G5330555659039.jpg
>

G533055568c888.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365