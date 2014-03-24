وزير التعليم يلتقى والدى هايدى وهشام.. ونجل الشهيد عامر عبد المقصود

استقبل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أحمد سالم والد الطفلة هايدى بمدرسة النساجون بالسدس بالشرقية، وفتحى عباس والد الطالب هشام بمدرسة بنى خلف الإعدادية بالمنيا، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة .

قدم الوزير تعازيه لوالدى الطالبين، مؤكدا لهما أن حق نجليهما لن يضيعا، ووعدهما بمحاسبة المقصرين والمتسببين فى الإهمال الذى أودى بحياة الطالبين حسابا عسيرا .

وسلم أبو النصر لكل منهما شيكا بمبلغ مالى 35 ألف جنيه، وهو قيمة التعويض المخصص لهما من صندوق التأمين على الطلبة .

وفى سياق متصل التقى الدكتور الوزير نجل الشهيد اللواء عامر عبد المقصود، وسلمه جهاز تابلت تعليمى.



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