بالفيديو .. محافظ المنيا يضع حجر الأساس لصومعة قمح ويفتتح مدرسة للتعليم الأساسي

وضع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، حجر الأساس لمشروع تخزين الصوامع المعدنية بالبهنسا بمركز بني مزار، وتتكون من 12 خلية بسعة 60 ألف طن وتكلفة قدرها 90 مليون جنيه. وأكد المحافظ، على أهمة المشروع الذي يهدف إلى توفير تخزين صحي وآمن للقمح وإستيعاب الكميات الوارد من الفلاحين والمزارعين بالمحافظة سنويًا، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى التنفيذ بشكل فوري لضمان الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما أفتتح المحافظ، مدرسة البهنسا للتعليم الأساسي، والتى قامت بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 1280 متر وتكلفة قدرها 2 مليون و170 ألف جنية وتضم 11 فصلًا . وتفقد المحافظ فصول المدرسة والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة والحاسب الالى وإستمع لشرح حول خطة هيئة الابنية التعليمية لتوفير الأراضى اللازمة بالقرى لبناء مدارس جديدة تقلل من الكثافة فى الفصول وتوفر التعليم المناسب لهم.

تأتى تلك المشروعات ضمن الاحتفال بالعيد الوطنى للمحافظة، حيث سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات بكافة مراكز المحافظة.