أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أوكرانيا تسحب جميع قواتها العسكرية من شبه جزيرة القِرم

Google+ Print
أوكرانيا تسحب جميع قواتها العسكرية من شبه جزيرة القِرم أوكرانيا تسحب جميع قواتها العسكرية من شبه جزيرة القِرم

أرشيفية

قررت السلطات الأوكرانية ،  سحب قواتها العسكرية بالكامل من شبه جزيرة القرم.

يذكر أن االقرار الذي أعلنه الرئيس الإنتقالي لأوكرانيا ، يأتي بعد سيطرة قوات روسياعلى قواعد عسكرية أوكرانية وهو ماجعل سلطات كييف تعتبر بقاء الجنود على أراضي شبه الجزيرة خطرا عليهم ، وعلى عائلاتهم.

كانتالقوات الروسية قد سيطرت الإثنين على قاعدة فيودوسيا العسكرية ، جاء هذا الإجراء السيطرة على قاعدة بلبيك ، وهو ما أدى الى إصابة عدد من الجنود الأوكرانيين وفقا لمصادر أوكرانية.

وعقب تعزيز تواجدها العسكري في شبه الجزيرة ، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العلم الروسي يرفرف فوق أكثر من 147 مؤسسة عسكرية أوكرانية في القرم والتي انضمت مؤخرا إلى روسيا الإتحادية.

سهلت التعزيزات عسكرية روسية ، من زيارة وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو ، الذي تفقد اليوم مؤسسات تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي .

التقى وزير الدفاع أيضا بقيادات جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول .

يورو نيوز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا