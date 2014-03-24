أوكرانيا تسحب جميع قواتها العسكرية من شبه جزيرة القِرم

قررت السلطات الأوكرانية ، سحب قواتها العسكرية بالكامل من شبه جزيرة القرم.

يذكر أن االقرار الذي أعلنه الرئيس الإنتقالي لأوكرانيا ، يأتي بعد سيطرة قوات روسياعلى قواعد عسكرية أوكرانية وهو ماجعل سلطات كييف تعتبر بقاء الجنود على أراضي شبه الجزيرة خطرا عليهم ، وعلى عائلاتهم.

كانتالقوات الروسية قد سيطرت الإثنين على قاعدة فيودوسيا العسكرية ، جاء هذا الإجراء السيطرة على قاعدة بلبيك ، وهو ما أدى الى إصابة عدد من الجنود الأوكرانيين وفقا لمصادر أوكرانية.

وعقب تعزيز تواجدها العسكري في شبه الجزيرة ، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العلم الروسي يرفرف فوق أكثر من 147 مؤسسة عسكرية أوكرانية في القرم والتي انضمت مؤخرا إلى روسيا الإتحادية.

سهلت التعزيزات عسكرية روسية ، من زيارة وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو ، الذي تفقد اليوم مؤسسات تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي .

التقى وزير الدفاع أيضا بقيادات جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول .

يورو نيوز