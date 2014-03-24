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بالصور..ننشر تفاصيل زيارة “هالة شكر الله” لقسم الجيزة

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بالصور..ننشر تفاصيل زيارة “هالة شكر الله” لقسم الجيزة بالصور..ننشر تفاصيل زيارة “هالة شكر الله” لقسم الجيزة

 

قامت الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور بزيارة قسم الجيزة لمتابعة بعض شباب الحزب المقبوض عليهم فى احداث 12 يناير بجامعة القاهرة فى المحضر رقم 795 لسنة 2014 جنح الجيزة.

وقالت الدكتورة هالة شكر الله خلال اللقاء مع العميد رمزى إبراهيم مأمور قسم الجيزة، أن وزارة الداخلية من أكثر مؤسسات الدولة تتواصل مع الجمهور ولابد من أن تطور من نفسها، وأن الحزب تقدم بأكثر من مرة بعدة إقتراحات لتطوير وزارة الداخلية وتحسين اداءها، وعندما يحترم المجتمع الانسان ويقدره ويكون هناك احترام الانسان لذاته نكون فى مجتمع صالح.

وأشارت شكر الله أن الشباب المحتجزين تعرضوا للاعتداء بالضرب داخل القسم طبقا للشكاوى التى تقدم بها اهالى الشباب، وان الشباب المحتجز لم يكن لهم اى صلة باحداث جامعة القاهرة يوم 12 يناير وتم القبض على البعض منهم بعد خروجهم من لجان الامتحانات وبعد انتهاء تلك الاحداث مما يتوافر القبض العشوائى من قبل قوات الامن على الطلاب.

ونفى العميد رمزى ابراهيم مأمور قسم الجيزة الاعتداء على الشباب المحتجزين داخل القسم، مشيرا ان الاعتداء على الشباب تم اثناء القبض عليهم من قبل قوات الامن المركزى، ولم يحدث مطلقا الاعتداء على المحتجزين داخل القسم.

وأكد العميد رمزى ابراهيم أن المشكلة فى العلاقة بين الشعب والشرطة تكمن دائما فى التشريع والقوانين، وهناك العديد من القوانين لابد ان يتم تعديلها وان يراعي المشرع فيها الكرامة الانسانية للمواطن، وقاطعته الدكتورة هالة شكر الله قائلة “ولكن القانون لا يبيح الاعتداء على المحتجزين”.

وتوجهت الدكتورة هالة شكر الله الى مكتب نائب مأمور قسم الجيزة لزيارة الشباب المحتجز، واستمعت الى الشكاوى التى تقدموا بها ومطالبهم، وطالبت خلال اللقاء بضرورة الفصل بين المحتجزين السياسيين والمحتجزين الجنائيين.

المراسل : بكر الشرقاوي

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