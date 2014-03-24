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مصلحة السجون تنظم احتفالية بمناسبة عيد الأم

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نظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الإثنين، احتفالية بمناسبة عيد الأم للسجينات بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الفنانين.

وقالت نوال مصطفى، رئيسة جمعية «أطفال السجينات»، إن الأطفال يعانون من حياة صعبة دون وجود أمهاتهم، وأضافت أن هناك جهودًا من المجتمع المدني لمساعدة النساء الغارمات.

وقال عماد عبدالله، ممثل جمعية الخير، إن سجن النساء بالقناطر الخيرية تجربة إيجابية للتعامل مع السجينات معاملة جيدة، وبه مناخ يسمح للسجينات بالعمل والإنتاج، مطالبا المجتمع بالنظر في وضع عدد من الحالات الموجودة به بعين الرأفة.

وطالبت فاطمة محمد، إحدى السجينات، في كلمة خلال الاحتفالية، المجتمع بالنظر للسجينات بعين الرأفة، لما يتعرضن له من ظلم.

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