جوارديولا متفاجئ من بايرن ميونيخ

تفاجأ جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بمستوى لاعبيه العالي هذا الموسم، وذلك قبيل التتويج عمليا بالدوري الألماني يوم الثلاثاء.

بايرن على أعتاب الحفاظ على درع البوندزليجا، لو فاز على هرتا برلين في ملعب أليانتز أرينا يوم الثلاثاء.

هذا الإنجاز القياسي للفريق البافاريق تحقق بعدما فاز 18 مباراة على التوالي في المسابقة المحلية.

وقال جوارديولا: "أداء بايرن كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لي، الفوز في 18 مباراة متتالية أمر عظيم".

وتابع "ستكون الاحتفالات رائعة إن فزنا أمام هيرتا بالدوري، كلما تحقق الإنجاز مبكرا كلما كان ذلك أفضل".

وأتم "بالنسبة لي الدوري كان أهم مسابقة لأن المطلوب منك أن تثبت قدراتك أسبوع تلو الأخر".