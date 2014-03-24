بعد القبض عليها الكشف عن سر خطير عن مهى العمروسي

قبض أمس على الممثلة المصرية نهى العمروسي في غاليري يقع في منطقة الزمالك مع مجموعة من الأشخاص، بتهمة تعاطي المخدرات وتبيّن أن بحوزتهم حشيش وهيروين.

الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، قال إنه ذهب إلى نهى مساء أمس لمؤازرتها وكان برفقته عدد من زملائها، وأشار إلى أنها كانت متواجدة في نيابة قصر النيل هي والمجموعة التي معها وأكد أنه حتى الآن لا أحد يعرف ماذا تضمن تقرير النيابة.

وعن موقف النقابة قال إنّ ما حصل يتعلق بسلوك شخصي لا دخل للنقابة به على الإطلاق.

وعن سبب زيارته نهى طالما أن النقابة لا دخل لها بمشكلتها، قال إنه ذهب بشكل شخصي لمؤازرة زميلة له في الوسط الفني فقط، وأوضح أنه يثق في براءة نهى لأنها تعاني من مرض رفض منير الإفصاح عن طبيعته.

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