أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد القبض عليها الكشف عن سر خطير عن مهى العمروسي

Google+ Print
بعد القبض عليها الكشف عن سر خطير عن مهى العمروسي بعد القبض عليها الكشف عن سر خطير عن مهى العمروسي

قبض أمس على الممثلة المصرية نهى العمروسي في غاليري يقع في منطقة الزمالك مع مجموعة من الأشخاص، بتهمة تعاطي المخدرات وتبيّن أن بحوزتهم حشيش وهيروين.
الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، قال إنه ذهب إلى نهى مساء أمس لمؤازرتها وكان برفقته عدد من زملائها، وأشار إلى أنها كانت متواجدة في نيابة قصر النيل هي والمجموعة التي معها وأكد أنه حتى الآن لا أحد يعرف ماذا تضمن تقرير النيابة.
وعن موقف النقابة قال إنّ ما حصل يتعلق بسلوك شخصي لا دخل للنقابة به على الإطلاق.
وعن سبب زيارته نهى طالما أن النقابة لا دخل لها بمشكلتها، قال إنه ذهب بشكل شخصي لمؤازرة زميلة له في الوسط الفني فقط، وأوضح أنه يثق في براءة نهى لأنها تعاني من مرض رفض منير الإفصاح عن طبيعته.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي