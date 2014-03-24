أوكرانيا تأمر بسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات روسية

قال أولكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس الأوكراني يوم الإثنين إن أوكرانيا تسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات وضغوط من الجيش الروسي.

وكان تيرتشينوف يتحدث في البرلمان بعد أن دخلت القوات الروسية قاعدة بحرية أوكرانية قرب فيدوسيا في اطار سيطرتها التدريجية على منشآت عسكرية أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وقال تيرتشينوف بحسب ما افادت وكالة “رويترز” إن القرار اتخذ في مواجهة “تهديدات لأرواح وصحة جنودنا” وعائلاتهم.

وتابع “أمر الدفاع الوطني ومجلس الأمن وزارة الدفاع بتنفيذ اعادة انتشار للوحدات العسكرية في القرم وإجلاء عائلاتهم.”