أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أوكرانيا تأمر بسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات روسية

Google+ Print
أوكرانيا تأمر بسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات روسية أوكرانيا تأمر بسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات روسية

أولكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس الأوكراني

قال أولكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس الأوكراني يوم الإثنين إن أوكرانيا تسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات وضغوط من الجيش الروسي.

وكان تيرتشينوف يتحدث في البرلمان بعد أن دخلت القوات الروسية قاعدة بحرية أوكرانية قرب فيدوسيا في اطار سيطرتها التدريجية على منشآت عسكرية أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وقال تيرتشينوف بحسب ما افادت وكالة “رويترز”  إن القرار اتخذ في مواجهة “تهديدات لأرواح وصحة جنودنا” وعائلاتهم.

وتابع “أمر الدفاع الوطني ومجلس الأمن وزارة الدفاع بتنفيذ اعادة انتشار للوحدات العسكرية في القرم وإجلاء عائلاتهم.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا