عبد الغني يتسلح بالمرأة والطفل في انتخابات الأهلي

قرر مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

واستند عبد الغني على إنجازاته، وأهمها هدفه في مرمى هولندا بكأس العالم 1990، ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل في مواجهة مرشحي قائمتي إبراهيم المعلم ومحمود طاهر.

وطرح عبد الغني عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook، برنامجه الانتخابي والذي اعتمد على عدد من العناصر أهمها المرأة والطفل.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي، برنامج مجدي عبد الغني الانتخابي الذي يسعى من خلاله لحجز مقعده في مجلس إدارة الأهلي القادم.

- المرأة

1- زيادة الفترات المخصصة للسيدات لاستخدام حمامات السباحة، أو تخصيص يوم كامل على الأقل لهن.

2- العمل على توفير كوافير حريمي داخل النادي كما هو موفر للرجال.

3- تطوير جيم السيدات ليصبح على المستوى الذي يليق بنساء النادي الأهلي.

4- تجديد غرف خلع الملابس للسيدات وخاصة التي بأسفل حمامات السباحة بفرع الجزيرة.

- الطفل

1- عمل حضانة على أعلى مستوى للأطفال أبناء الأعضاء داخل النادي.

2- تطوير حدائق الأطفال وتوفير ألعاب متميزة مع مراعاة جوانب الأمان والسلامة داخل الحدائق.

- الشباب

1- العمل على تنظيم نشاطات شبابية هادفة.

2- العمل على تقديم دورات من مراكز تنمية بشرية معتمدة لتنمية مهارات الشباب الشخصية والثقافية والإدارية في مجالات العمل المختلفة على أن يكون ذلك بقيمة رمزية.

- الخدمات المقدمة للأعضاء

1- العمل على تحسين خدمة الإنترنت المجانية داخل النادي.

2- العمل على جذب المطاعم العالمية لإنشاء فروع لها داخل النادي بأسعار مناسبة.

- تشكيل لجنة رحلات مستقلة لفرع مدينة نصر.

4- العمل على تنوع الرحلات على مدار العام داخل مصر وخارجها، مع توفير مصايف أخرى خلاف مصيف مرسى مطروح.

5- توفير مراوح تهوية كبيرة لتهوية الحدائق والأماكن المفتوحة داخل النادي.

6- توفير مركز طبي مجهز داخل النادي لإسعاف الحالات الطارئة وصيدلية.

7- مخاطبة المحافظة والمرور لإيجاد حلول لمشاكل مواقف سيارات الأعضاء خارج فروع النادي.

- تفعيل دور أعضاء النادي

1- تشكيل لجنة من أعضاء النادي ذوي الخبرات لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل النادي.

- تخصيص مكتب لتلقي المقترحات والشكاوي بصفة مستمرة وفعالة.

3- تنظيم لقاءات شهرية بين الأعضاء ومجلس الإدارة لمناقشة الشكاوي والمقترحات.

4- الاستعانة بالكوادر والخبرات من أعضاء النادي لتقديم مقترحات ومشاريع لتنمية موارد النادي.

- المباني والإنشاءات داخل النادي

1- إستكمال العمل في المباني تحت الإنشاء والتي لم تنتهي بعد.

2- تجديد دورات المياه وزيادتها.

3- تطوير أليات تسخين مياه حمامات السباحة وتفعيلها بشكل مستمر أثناء فصل الشتاء.

4- تطوير المسجد بجوار المطعم بفرع مدية نصر والبحث عن حلول ليستوعب عدد أكبرمن المصلين بأريحية.

5- العمل على إنشاء استاد الأهلي بنظام حق الانتفاع أسوة بالأندية الأوروبية الكبيرة.

- النشاطات الرياضية المقدمة لأعضاء النادي

1- إعادة تفعيل نشاطات البينج بونج والبلياردو بفرع الجزيرة.

2- زيداة عدد المدربين للرياضات المختلفة وخاصة السباحة لكي تتماشى نسبة المدربين مع عدد المتدربين.

3- تطوير سياسات قطاعات الناشئين بجميع الرياضات وخاصة الألعاب غير الجماهيرية لتحقيق مبدء الأولوية لأبناء الأعضاء.

4- تطوير ملعب الكرة الخماسية في مدينة نصر وعمله نجيل صناعي، وتجديد ملعب الجزيرة.

- قناة الأهلي

الاستعانة بنجوم الأهلي في مختلف العصور داخل استوديوهات القناة لزيادة أعداد المشاهدين، ومن ثم زيادة حصيلة الإعلانات والدعاية، ما يعود بالنفع على موارد النادي.