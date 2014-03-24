8 نقاط ترسم خطة عبد الغني لتطوير كرة القدم في الأهلي

قرر مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

واستند عبد الغني على إنجازاته، وأهمها هدفه في مرمى هولندا بكأس العالم 1990، ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل في مواجهة مرشحي قائمتي إبراهيم المعلم ومحمود طاهر.

وطرح عبد الغني عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook، برنامجه الانتخابي والذي اعتمد على عدد من العناصر، كان لكرة القدم نصيب الأسد منها.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي، بند كرة القدم داخل برنامج مجدي عبد الغني الانتخابي الذي يسعى من خلاله لحجز مقعده في مجلس إدارة الأهلي القادم.

1- امتلك روؤية فنية شاملة للارتقاء بمختلف فرق المراحل العمرية المختلفة.

2- الاهتمام بالجانب الطبي، بتوفير لجان طبية متخصصة تشرف على قطاع الناشئين، وتوفير الإمكانيات ونشر التوعية اللازمة بما يعود بالنفع والفائدة على النادي.

3- تطويرة مدرسة كرة القدم بتعيين أفضل المدربين، لتدريب اللاعبين على الخطط العصرية، والحق على تقديم المادة التدريبية المتطورة وفقا للمعايير الأوروبية الحديثة، لتمنية الوعي الكروي عند اللاعبين.

4- استغلال علاقاتي مع الدول الأوروبية "البرتغال - إنجلترا - هولندا" لإقامة دورات تدريبية للمديرين الفنيين ومعسكرات تأهيلية لكافة المراحل السنية، للدفع باجيال تستطيع قيادة القلعة الحمراء تعوض عن شراء اللاعبين وتوفر موارد النادي.

5- إقامة دورات تدريبية تثقيفية للاعبي الفريق الأول، بجلب محاضرين من دول أوروبية رائدة في كرة القدم، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الكرة.

6- وضع استراتيجية مالية وإدارية مقننة من أجل توفير الميزانية عبر وسائط وأساليب تشمل الخطط المرحلية والمستقبلية لضمان الإستمرارية.

7- الوصول إلى أبسط وأفضل الحلول المتعلقة بشؤون اللاعبين، لما امتكله من خبرات هائلة في هذا المجال من تطبيق اللوائح الدولية وإبرام العقود وقيد اللاعبين وإنهاء كافة مشاكلهم.

8- توقيع عقود مع اللاعبين الناشئين المميزين داخل النادي، للحفاظ عليهم، ما سيترتب عليه توفير الميزانية.