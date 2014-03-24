خيارات صحيّة لوجبة الفطور

قد تتعمدّي إلى إغفال وجبة الفطور، حرصاً منك على عدم اكتساب السعرات الحرارية، وقد تميلين الى اختيارها سريعةً وخاليةً من المقوّمات الغذائية.ولكن ستترتّب تداعيات سلبيّة على صحتك على المدى البعيد، من جرّاء هذا التدبير.

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يحذّرك من تجاوز الفطور، ويكشف لك منافع هذه الوجبة.

توضح الدراسات أن تناول الفطور، يومياً، يعزز عمليّة الأيض بنسبة 10%. ففي الصباح، يحتاج جسمك إلى تجديد طاقته لتأدية روتينك اليومي.ولذا، يجب أن تتضمّن مكوّنات هذه الوجبة "الكربوهيدرات" التي تزوّدك بالطاقة و"البروتين" لتحسين وظيفة الخلايا والأنسجة.

فعلى سبيل المثال، إذا داهمك الوقت وتأخّرت على موعد عملك، اختاري "سندويش" الجبن قليل الدسم، مع حصّة من الخيار والخسّ.

6 منافع للفطور الصحّي:

1. يزوّدك بالطاقة، للبدء بنهار حيوي.

2. يساعدك في التركيز وتقديم أداء أفضل.

3. يساعدك على التحكّم بوزنك.

4. يخفّف من شعورك بالجوع ورغبتك الشديدة في تناول الطعام خلال اليوم،علماً أن الأفراد الذين يتناولون فطورهم يستهلكون حوالي 100 سعرة حرارية أقلّ يومياً، مقارنةً بمن يغفلون عن هذه الوجبة.

5. يحسّن مستويات "الكوليسترول" وحساسية الأنسولين.

6. يحسّن الذاكرة على المدى القريب.

مكوّنات الفطور الصحّي الرئيسة:

• القمح الكامل، كالخبز ورقائق الفطور (الكورن فليكس) و"التوست"" والخبز الفرنسي بالقمح الكامل.

• البروتينات ومشتقات الحليب قليلة الدسم، كالجبن الأبيض والحبش واللبنة والبيض والحليب المقشود والزبادي.

لا تقومي بالأخطاء التالية، خلال الفطور:

1. شرب العصير: يحتوي العصير على كميّة مرتفعة من السعرات الحرارية، وهو غني بالسكر أكثر من الفاكهة الطازجة. في الواقع، يتوجب عصر 3 ثمرات برتقال لملء كوب عصير ( 180 سعرة حرارية)، بينما تحتوي ثمرة متوسّطة الحجم من البرتقال على 60 سعرة حرارية. بالإضافة إلى ذلك، إنّ تناول الفاكهة عوضاً عن شرب العصير يزوّد بكمية أكبر من الألياف ويجعلك تشعرين بالشبع.

2. تناول زبادي الفاكهة:إنّ الزبادي صحّي جداً وغني بالكالسيوم والبروتين. ولكن، بعضه يحتوي على كمية سكر عالية جداً.ولذا، اختاري الزبادي الخالي من الدسم والسكر للتخفيف من استهلاك السعرات الحرارية.

3. تناول كوب كبير مليء بـ "الكورن فليكس": إنّ معظم الأفراد يتناولون "الكورن فليكس" على وجبة فطور.ولكن من المهم جدًا قراءة المعلومات الغذائية قبل شراء هذه الرقائق، لاختيار الأفقر في السعرات الحرارية.ويكمن السر في تناولها مع كوب من الحليب المقشود للشعور بالشبع.

خيارات للفطور صحي:

• كوب من الحليب المقشود وقهوة سريعة التحضير من دون سكر أو كوب من الزبادي الخالي من الدسم.

ملاحظة: كوب من الحليب المقشود = 6 ملاعق صغيرة من بودرة الكريما الخالية من الدسم، ولكن من الأفضل تناول الحبيب إذ أنه غني بالكالسيوم والبروتين، عوضاً عن الكريما الغنية بالمواد المضافة والكيميائية والمبيضات، مع عنصر من كلّ فئة من الجدول أدناه:

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