أهم النصائح لتتألقي باللون الأبرز للصيف

اكتسح اللون الأبيض أهم العروض في موسم ربيع وصيف 2014، حيث شاهدناه في كل العروض بأشكال وتصاميم مختلفة، وهذا ما جعله من أبرز اتجاهات الصيف، لذلك أردنا أن نقدم لك في ما يلي أهم النصائح لتتألقي به بإطلالة أنيقة ومتكاملة:

- تتعدد درجات اللون الأبيض بين العاجي والسكري والأبيض النقي، واختيار الدرجة الغير مناسبة لك قد يجعل إطلالتك تبدو باهتة.

- اللون الأبيض يجعل بعض المناطق في جسمك تبدو أعرض من حجمها الطبيعي، لذلك البنطلونات البيضاء لا تبدو مناسبة للسيدات ذوات شكل الجسم "الكمثرى".

- احرصي على استخدام مزيل عرق مناسب لارتداء اللون الأبيض لتحمي ملابسك من بقع العرق.

- اللون الأبيض يجعل أخطاء الخياطة وعيوبها واضحة أكثر من أي لون آخر، لذلك احرصي على اختيار القطع المحاكة بشكل ممتاز.

- نسقيه مع إكسسوارات بلونك المفضل واعتبريه كاللوحة البيضاء التي تستطيعين تلوينها كما تريدين، ولا تترددي في ارتداء إطلالة كاملة باللون الأبيض من فترة إلى أخرى.

- قد يظهر اللون الأبيض بشكل شفاف في الضوء الساطع، وقد يظهر جسمك، فاحرصي على النظر للمرآة قبل الخروج من المنزل.

- النصيحة الذهبية لارتداء اللون الأبيض هي أن تختاري ملابس داخلية مطابقة للون جسمك قدر الإمكان، فالملابس الداخلية البيضاء والملونة قد تظهر بشكل غير أنيق وتشوه إطلالتك.

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