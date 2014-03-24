طلاق أحمد نجم "على مرّ الزمان" بعد أشهر على زواجه

فوجىء الوسط الفني التركي بانفصال الممثل التركي تولجا جوليش الشهير بأحمد في مسلسل "على مر الزمان" عن عروسه الممثلة الصاعدة يليز شار، قبل أن يتما العام الأول من زواجهما.

وقد توصل أحمد وعروسه معاً إلى قرار وضع حد لحياتهما الزوجية المشتركة بذريعة العمل الشاق وبعدهما عن بعضهما البعض جراء إنشغال تولجا الدائم بالتصوير.

ونفى تولجا أن يكون سبب طلاقهما غيرة يليز الشديدة عليه مع غيابه عن المنزل لفترة طويلة، كاشفا أنهما لم يستطيعا العيش معاً ببساطة.

وجاء قرارهما هذا صادماً لمعجبيهما الذين اعتقدوا أن حبهما أقوى وأكبر من معوقات الحياة والعمل، خاصةً وأن تولجا قد وشم في فترة الخطوبة الحرف الأول من إسم خطيبته يليز على معصمه.

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