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مركز المعلمين يبدأ محاضرات برنامج "مهارات إعداد الاختبارات التحصيلية"

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مركز المعلمين يبدأ محاضرات برنامج "مهارات إعداد الاختبارات التحصيلية" مركز المعلمين يبدأ محاضرات برنامج "مهارات إعداد الاختبارات التحصيلية"

بدأ مركز المعلمين بالنقابة العامة للمهن التعليمية، أولى محاضرات برنامج "تطوير مهارات المعلم فى إعداد الاختبارات التحصيلية"، وذلك صباح أمس السبت بمقر النقابة العامة بالجزيرة.

أكد الدكتور محمد فتح الله عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية والباحث بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، خلال بيان أصدرته نقابة المهن التعليمية، منذ قليل، على أن هناك مجموعة من المهارت التى لابد أن تتوافر فى المعلم لرفع كفاءته المهنية، ومنها تحديد نواتج التعلم المستهدفة وصياغتها بشكل يسهل تحقيقها وقياسها، وتحديد المستوى المعرفى لنواتج التعلم المستهدفة.

وأضاف فتح الله أن تلك المهارات تتضمن أيضاً إعداد جدول مواصفات للاختبار بشكل يضمن الموضوعية والعدالة، وكذلك بناء المفردات الاختبارية لقياس نواتج التعلم المستهدفة، إلى جانب تحديد الخصائص السيكومترية أو الإحصائية للاختبار فى ضوء التحليل الإحصائى لبياناته.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة أن ذلك يأتى فى إطار مهام نقابة المهن التعليمية فى المساهمة فى رفع الكفاءة المهنية للمعلم المصرى للوصول به من المستوى المحلى إلى المستوى الدولى، وذلك من خلال ورش عمل معدة وفقاً لبرنامج تدريبى معين ودقيق.

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