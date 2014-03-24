ولي العهد يستقبل وزيرة الداخلية البريطانية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي والوفد المرافق لها. ونقلت الوزيرة البريطانية لسمو ولي العهد تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ودولة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فيما أوكل إليها أيده الله نقل تحياته وتقديره لهما. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم. كما حضر الاستقبال السفير البريطاني لدى المملكة جون جينكينز والمدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية تشارلز فار.