وزارة الآثار تنتهي من ترميم وإعادة نصب تمثالي الملك امنحتب الثالث غرب الأقصر

انتهت وزارة الآثار بالتنسيق مع بعض البعثات الأثرية الأجنبية من ترميم تمثالين ضخمين للملك امنحتب الثالث واعادة نصبهما في منطقة البر الغربي لمدينة الأقصر ليضافا الى تمثالين اخرين مشهورين في هذا الموقع الذي يعد من اكثر المواقع المصرية جذبا للسياح.

قال عبدالحميد كرار المشرف علي آثارمنطقة الوجه القبلي أن تمثالي أمنحتب الثالث تم اكتشافهما لأول مرة أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر عام 1921 وقام شمبليون بعمل أول دراسة حولهما عام 1928 ثم استكمل هذه الدراسة ويكلنسون في عام 1935 وفي عام 1933 قام لوتفيج بورخارت بإعادة أعمال التسجيل والكشف عن التمثالين.

وأضاف في عام 1998 دعت بعثة تمثالي ممنون وأمنحتب الثالث برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان والدكتور راينر اشتادلشتان لإنقاذ التثمالين ولكن ظل الحال علي ماهو عليه حتي عام 2011 حيث أعيد الكشف عن التمثالين بمعرفة الدكتور زاهي حواس ثم توقف العمل عقب اندلاع الثورة حتي قررت اللجنة الدائمة للآثار تشكيل بعثة مشتركة بالتعاون مع البعثة الخاصة لتمثالي ممنون لإنقاذ ونقل وتجميل وإعادة تركيب التثمالين في نفس الإتجاه 110 متر غرب موقعهما الأصلي وعلي مستوي أعلي بنحو 8 أمتار مشيرا إلي أن تصميم الموقع تم إعداده بمعرفة الدكتورة ناييري همبيكان مديرة الموقع .