ختام برامج الرائدة الاجتماعية بمركز إعلام بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

يقيم مركز إعلام بني سويف يوم (الأربعاء) الحفل الختامي لبرامج تدريب" الرائدة الاجتماعية" حيث يتم توزيع شهادات التقدير علي المتدربات .

وأكد طلال مكي مدير المركز أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بالتضامن الاجتماعي وجمعية الإعلاميين والمجلس القومي للمرأة حيث تم تدريب 174 رائدة اجتماعية علي مرحلتين بهدف إعداد رائدة اجتماعية متميزة للتواصل مع المجتمع .

تضمنت برامج التدريب : التثقيف السياسي ، أهمية المشاركة الاجتماعية ، مهارات الاتصال ، دور المجلس القومي للمرأة ، كيف تمتلكي مشروعا صغيرا .

وشارك في الندوات : د/ محمود الغنامي أستاذ القانون، نهلة عباس مسئول التدريب بمركز الإعلام ، ناصر سعد مدير الهيئة القبطية ، ناريمان محمود مقرر المجلس القومي للمرأة وعلياء مصطفي ونورهان فايز .

وأوصي البرنامج بتعظيم دور الرائدة الاجتماعية من خلال دعمها بالتدريب المستمر والتنسيق مع مديرية الصحة والإدارات الصحية فى تبادل البيانات التى تخدم المجتمع ، ضرورة أن يشملهم مظلة التامين الصحي، تحرير عقود رسمية أسوة بزملائهم بمديرية الصحة والزراعة ،إنشاء صندوق زمالة للرائدات ( الصحة- الزراعة- التضامن الاجتماعي).

شبكةعيونالإخبارية

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