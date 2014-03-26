أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

ختام برامج الرائدة الاجتماعية بمركز إعلام بني سويف

Google+ Print

بني سويف : سيد عبد الغني
يقيم مركز إعلام بني سويف  يوم (الأربعاء) الحفل الختامي لبرامج تدريب" الرائدة الاجتماعية" حيث يتم توزيع شهادات التقدير علي المتدربات .
وأكد طلال مكي مدير المركز أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بالتضامن الاجتماعي وجمعية الإعلاميين والمجلس القومي للمرأة  حيث تم تدريب 174 رائدة اجتماعية علي مرحلتين بهدف إعداد رائدة اجتماعية متميزة للتواصل  مع المجتمع .
تضمنت برامج التدريب : التثقيف السياسي ، أهمية المشاركة الاجتماعية ،  مهارات الاتصال ، دور المجلس القومي للمرأة ، كيف تمتلكي مشروعا صغيرا .
وشارك في الندوات :  د/ محمود الغنامي أستاذ القانون، نهلة عباس مسئول التدريب بمركز الإعلام ، ناصر سعد مدير الهيئة القبطية ، ناريمان محمود مقرر المجلس القومي للمرأة  وعلياء مصطفي ونورهان فايز .
وأوصي البرنامج بتعظيم دور الرائدة الاجتماعية من خلال دعمها بالتدريب المستمر والتنسيق مع مديرية الصحة والإدارات الصحية فى تبادل البيانات التى تخدم المجتمع ، ضرورة أن يشملهم مظلة التامين الصحي، تحرير عقود رسمية أسوة بزملائهم بمديرية الصحة والزراعة ،إنشاء صندوق زمالة للرائدات ( الصحة- الزراعة- التضامن الاجتماعي).

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق

إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق

مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة

مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة

ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص

ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص

محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح

محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح