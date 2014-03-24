أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمن مطروح يضبط 3 أشخاص يخبئون 5 طرب حشيش داخل علبة مناديل سيارة تاكسي

Google+ Print
أمن مطروح يضبط 3 أشخاص يخبئون 5 طرب حشيش داخل علبة مناديل سيارة تاكسي أمن مطروح يضبط 3 أشخاص يخبئون 5 طرب حشيش داخل علبة مناديل سيارة تاكسي

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من كمين نقطة التفتيش الأمني بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح بضبط 3 أشخاص داخل سيارة تاكسي وبحوزتهم 5 طرب حشيش كانت مخبأة داخل علبة المناديل الخاصة بالسيارة

حيث تمكن النقيب باسم جاد الضابط بإدارة البحث الجنائي والقوة المرافقة المعينين بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 طريق مطروح – الإسكندرية من استيقاف السيارة رقم 7812 – ج – هـ – ف – تاكسي قيادة وليد – س – خ – ع – سن 26 سائق مقيم الريفية – مطروح وبرفقته أحمد – ا – ف ( 19 سنة ) سائق – مقيم شارع المحطة – مطروح و سليمان – م – م ( 24 سنة ) نجار مسلح مقيم العزبة السودانية – مطروح .

وبتفتيش السيارة عثر بداخل علبة مناديل مخصصة للسيارة على 5 طرب كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار وجارِ رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا