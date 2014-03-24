أمن مطروح يضبط 3 أشخاص يخبئون 5 طرب حشيش داخل علبة مناديل سيارة تاكسي

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من كمين نقطة التفتيش الأمني بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح بضبط 3 أشخاص داخل سيارة تاكسي وبحوزتهم 5 طرب حشيش كانت مخبأة داخل علبة المناديل الخاصة بالسيارة

حيث تمكن النقيب باسم جاد الضابط بإدارة البحث الجنائي والقوة المرافقة المعينين بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 طريق مطروح – الإسكندرية من استيقاف السيارة رقم 7812 – ج – هـ – ف – تاكسي قيادة وليد – س – خ – ع – سن 26 سائق مقيم الريفية – مطروح وبرفقته أحمد – ا – ف ( 19 سنة ) سائق – مقيم شارع المحطة – مطروح و سليمان – م – م ( 24 سنة ) نجار مسلح مقيم العزبة السودانية – مطروح .

وبتفتيش السيارة عثر بداخل علبة مناديل مخصصة للسيارة على 5 طرب كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار وجارِ رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق