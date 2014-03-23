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“مرزوق” يفوز بالمركز الأول بمسابقة تصوير “جود نيوز” بالسويس

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“مرزوق” يفوز بالمركز الأول بمسابقة تصوير “جود نيوز” بالسويس “مرزوق” يفوز بالمركز الأول بمسابقة تصوير “جود نيوز” بالسويس

أعلن فريق جود نيوز الشبابي بالسويس مساء اليوم نتائج مسابقته الذى أقامها عن أحسن صورة تعبيرية لمحافظة السويس والمناطق الجمالية السياحية ، إذ فاز بالمركز الأول محمد مرزوق وفى المركز الثاني هاني زين والمركز الثالث هشام سمير مؤسس وقائد فريق “جروب كاميرا” السويس.

وشهد الاحتفال الذى أقيم بأحد القاعات الخاصة بالسويس حضور عدد كبير من شباب السويس والمهتمين بالعمل العام وفريق نقدر للأعمال الخيرية ،وتم إعلان فوز 19 مصور من أصل 52 مشترك فى المسابقة بجائزة افضل صورة بالمراكز المتقدمة من بينهم ” مصطفي حساني – مكي كمال الدين – احمد طه – رنا أحمد طه – أحمد هشام “.

وقام منسقي الحفل بتوزيع شهادات على الفائزين وهدايا ،كما تم تكريم عدد من النشطاء بالمجتمع المدني وأمهات مثاليات ضمن الاحتفال بعيد الأم.

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