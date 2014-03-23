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هيلاري كلينتون تدرس خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

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هيلاري كلينتون تدرس خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 هيلاري كلينتون تدرس خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أنها تدرس خوض انتخابات الرئاسة في عام 2016.

وخلال ندوة نقاشية في مدينة تمبي بولاية اريزونا الأمريكية، قالت كلينتون إنها تدرس كل القرارات الممكنة وذلك في ردها على سؤال من صحيفة “واشنطن بوست” حول من يمكن أن يمثل العنصر النسائي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة “إن لم تكوني أنت؟”.

وأضافت كلينتون أنها ترى أن الشيء المهم بالنسبة للسياسة المقبلة للبلاد لا يتمثل في “الشخص الذي يتقدم لمنصب بل فيما سيفعله هذا الشخص في حال تقلده هذا المنصب”.

وجاءت قضية التحول المناخي كأهم ملف مستقبلي من وجهة نظر كلينتون التي تفيد نتائج استطلاعات الرأي بأنها ستكون صاحبة أحسن الفرص في حال ترشحها للرئاسة.

د ب أ

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