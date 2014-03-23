مدرب كوت ديفوار يرشح الجزائر للفوز على بلجيكا

الجزائر /أ ش أ/ أعلن مدرب منتخب كوت ديفوار صبري لموشي أن المنتخب الجزائري قادر على ايجاد الحلول اللازمة لايقاف خطورة المنتخب البلجيكي في اولى مواجهات الخضر في مونديال البرازيل.

وقال لموشي – وهو فرنسى من اصل تونسى – فى تصريحات ادلى بها للاذاعة الدولية الجزائرية "اننى اعرف جيدا مدرب المنتخب القومى الجزائرى وحيد حليلوزيتش وما هى كفاءته الفنية وارى أنه قادر على وضع الخطط التكتيكية المناسبة ضد منتخب بلجيكا".

واستطرد لموشى قائلا "ان المنتخب البلجيكي لن يكون منافسا سهلا حيث انه يمتلك العديد من نقاط القوة القادرة على صناعة الفارق في اي مباراة".