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"العليا لإضراب الأطباء": لم نحصل حتى الآن على الحد الأدنى للأجور

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"العليا لإضراب الأطباء": لم نحصل حتى الآن على الحد الأدنى للأجور "العليا لإضراب الأطباء": لم نحصل حتى الآن على الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور محمد شفيق، عضو الجنة العليا لإضراب الأطباء، إن ما يقرب من 150 ألف طبيب لم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم، بسبب قانون العمل، كما أن الأطباء لم يحصلوا حتى الآن على الحد الأدنى للأجور، فى ظل ظروف العمل القاسية، والتى تكون طويلة يومياً، وكل ذلك يكون بأجر محدود.

وأضاف "شفيق"، خلال كلمته بمؤتمر "نحو قانون عمل جديد"، بمقر نقابة الصحفيين منذ قليل، إن 5 أطباء توفوا خلال الأيام الماضية أثناء تأدية عملهم، نظرا لعدم وجود حماية داخل المستشفيات فى ظل تجاهل الدولة لمطالبهم، مؤكداً أن تعديلات قانون العمل الجديد تمنعهم من ممارسة حقهم فى الإضراب، مما يجعلهم مستمرون فى إضرابهم للأسبوع الثالث.

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