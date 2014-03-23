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محمد عساف ينضم لبروفات عرض”عناقيد الضياء”بالشارقة

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محمد عساف ينضم لبروفات عرض”عناقيد الضياء”بالشارقة محمد عساف ينضم لبروفات عرض”عناقيد الضياء”بالشارقة

 

انضم الفنان الفلسطينى الشاب محمد عساف اليوم ألى النجوم المشاركين بالاستعدادات الفنية والتدريبات المسرحية بملحمة “عناقيد الضياء” والتى تبدأ فى 26 مارس الجارى وتستمر حتى 4 أبريل القادم على مسرح جزيرة المجاز فى الشارقة.

عناقيد الضياء كتب كلماته الشاعر السعودي عبدالرحمن العشماوي ولحنه الفنان البحريني خالد الشيخ ،ويشارك فيه أكثر من200 ممثل من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم أربعة نجوم عرب، حسين الجسمي، ولطفي بوشناق وعلي الحجار ومحمد عساف، ويروي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى وفاته.

وتتولى الأوركسترا الألمانية العالمية مهمة التسجيلات الموسيقية لـ”عناقيد الضياء”، بقيادة الموسيقار الألماني الشهير كريستيان شتينهاوزر، رئيس فرقة برلين للأوركسترا، الذي يعتبر واحداً من أشهر المواهب الموسيقية في أوروبا.

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