تموين مطروح يحرر 30 محضرًا للمخابز البلدية والمحلات التجارية المخالفة

قامت مديرية التموين بمطروح، بحملة تموينية مكبرة على مدينة الحمام، لضبط المخالفين، والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرًا بمدينة الحمام، وذلك لمخالفة العقد المبرم مع وزارة التموين بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، والتصرف فى 36 شكارة دقيق مدعم، بالإضافة إلى ضبط نصف طن دقيق بإحدى مخابز إنتاج الخبز الحر، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخابز، ووجود محطتي وقود مغلقين بمدينة الحمام وبناء عليه تم تحويل المحاضر للنيابة للتصرف والنظر.

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، على ضرورة المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بجميع مراكز المحافظة للتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بأنواعها.

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية المتكررة تعطى المواطن المطروحي انطباعا ايجابيًا وبالتحديد السلع الأساسية المدعومة من الدولة وذلك لضبط أسعار السوق وكذلك الوقوف بكل حسم لكل من يخالف اللوائح المنظمة التي تعوق توصيل السلع التموينية إلى مستحقيها من المواطنين.