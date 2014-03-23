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انقطاع المياه 12 ساعة عن ثلاثة أحياء ومنطقة الجولف الثلاثاء المقبل

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انقطاع المياه 12 ساعة عن ثلاثة أحياء ومنطقة الجولف الثلاثاء المقبل انقطاع المياه 12 ساعة عن ثلاثة أحياء ومنطقة الجولف الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه القاهرة عن قطع المياه عن مناطق "الحى الخامس والحى السادس والحى السابع ومنطقة الجولف بمدينة العبور، وذلك اعتبار من الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، نظرا لقيامها بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة بشبكات مياه الشرب والروافع بمدينة العبور لتحسين ضغوط المياه.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المحلات والمخابز والمستشفيات الواقعة فى المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتؤكد أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه صالحة للشرب ستكون متواجدة فى المناطق المتأثرة، ومن يطلبها عليه الاتصال بالخط الساخن 125.

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