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تنفيذ 3 قرارات إزالة بمركز الداخلة في الوادي الجديد‎

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تنفيذ 3 قرارات إزالة بمركز الداخلة في الوادي الجديد‎ تنفيذ 3 قرارات إزالة بمركز الداخلة في الوادي الجديد‎

إزالة-تعديات-أرشيفية

قال سيد محمود -رئيس مركز الداخلة بالوادى الجدبد- إن قوة من مركز شرطة الداخلة، بقيادة اللواء طارق عجيز -مدير إدارة البحث الجنائي- والعقيد مصطفى جابر -مفتش شرطة الداخلة وبلاط- قد تمكنت من تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات علي أملاك دولة بمركز الداخلة.

وأكد اللواء عمر ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 75 لسنة 2014، بمساحة 15 فدان، بزمام قرية عزب القصر، كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 76 لسنة 2014، بمساحة 30 فدان، بزمام قرية بدخلو، وهدم مبانى على ارض زراعية بدون ترخيص، بمساحة 1500 متر، بالقرار رقم 47 بزمام مركز الداخلة.

وأفاد اللواء طارق عجيز، أنه تم اقتلاع الزراعات، وتجريف الأراضي، وتم تحرير محاضر بالوقائع لإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

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