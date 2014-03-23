وزير الخارجية الأوكراني: وجود القوات الروسية على الحدود قد يؤدي إلى حرب

أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندريي ديشيتسيا عن قلق بلاده حيال وجود القوات الروسية على الحدود الشرقية والمناطق الجنوبية من أوكرانيا، لافتًا إلى أن ذلك ربما يخلق صراعًا حقيقيًا قد يؤول في النهاية إلى حرب.

وأشار ديشيتسيا في اتصال هاتفي مع تليفزيون شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بث اليوم الأحد إلى أن ذلك الأمر لا يشكل تهديدا على أمن أوكرانيا فحسب بل يهدد أمن أوروبا وربما العالم أجمع، مشددا على ضرورة إرسال بعثات مراقبة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتعاون الأوروبي لأوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا قامت خلال الأيام الماضية بتدمير نظام الأمن الدولي والذي تم إنشاؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية داخل أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق أول أمس الجمعةعلى قانون انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول لروسيا بعد مصادقة أخرى من مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) على القانون الدستوري الخاص بانضمام القرم إلى روسيا الاتحادية واستحداث كيانين جديدين في روسيا هما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ذات الصفة الفيدرالية, ونالت الوثيقة تأييد غالبية أعضاء المجلس.

أ ش أ