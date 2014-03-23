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أهالي كفر شكر بالقليوبية يتجمهرون ضد الوحدة المحلية بسبب حملة إزالة

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أهالي كفر شكر بالقليوبية يتجمهرون ضد الوحدة المحلية بسبب حملة إزالة أهالي كفر شكر بالقليوبية يتجمهرون ضد الوحدة المحلية بسبب حملة إزالة

جانب من التجمهر

قامت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتصدي لمجموعة من أهالي المخالفين أثناء قيامهم بعرقلة حملة إزالة قامت بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمنطقتي عزبة عثمان وكفر عزب غنيم.

وقاموا بحرق كميات من المخلفات الزراعية ودراجة بخارية قديمة فألقت أجهزة الأمن قنبلتي غاز مسيل للدموع لتفريقهم
> واستكملت الحملة عقب ذلك ،وتم تنفيذ القرارات ودون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث مركز كفرشكر ،وعلي الفور انتقل اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام ،إذ تبين أنه أثناء قيام حملة من الوحدة المحلية لمركز كفرشكر بتنفيذ حملة إزالة للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي عزبة عثمان وكفرعزب غنيم تجمهر العشرات من الأهالي وأشعلوا النيران في قش الأرز ودراجة بخارية ومنعوا اللودر من الدخول.

وتم استدعاء قوات الشرطة والتي قامت بدورها بتحذير المتجمهرين فلم يمتثلوا للأوامر ،فأطلقت قنبلتي غاز لتفريقهم ،وتم السيطرة علي الموقف دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم إستكمال الحملة.

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