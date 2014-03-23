مانشستر يونايتد يقترب من ضم كارفاليو

أ ش أ - ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد توصل بالفعل الى اتفاق لضم اللاعب البرتغالى الموهوب ويليام كارفاليو الصيف المقبل مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

فقد كشفت صحيفة صنداى بيبول البريطانية انه قد اصبح فى حكم المؤكد تقريبا ان نجم خط وسط سبورتينج لشبونه سوف ينضم الى أولد ترافود قبل اقامة نهائيات كأس العالم المقبلة فى البرازيل والتى سيشارك بها كارفاليو الانجولى المولد مع المنتخب البرتغالي.

وكان اللاعب صاحب الـ21 عاما قد لفت إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة ومن بينها تشيلسي، الا ان الصحيفة قالت يونايتد تمكن بالفعل من اقتناصه بعد أن أبدى استعداده لسداد قيمة الشرط الجزائى الذى يتضمنه عقد اللاعب مع ناديه ويبلغ 37 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت صنداي بيبول أن قائمة اللاعبين الذين يسعى ديفيد مويس مدرب الشياطين الحمر لضمهم فى الفترة المقبلة، تضم أيضا تونى كروس لاعب وسط بايرن ميونيخ ولوك شو ظهير ايسر ساوثامبتون بالاضافة الى فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد.