فابريجاس: ريال مدريد أقوى في وجود جاريث بيل

أشاد سيسك فابريجاس نجم برشلونة باللاعب الويلزي جاريث بيل، مؤكدا أن الأخير أضاف كثيرا لقوة ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تصريحات فابريجاس قبل صدام برشلونة وريال مدريد مساء الأحد في قمة الجولة من الدوري الإسباني على أرض سانتياجو برنابيو.

وقال فابريجاس عن بيل لصحيفة ماركا: "أضاف الكثير لريال مدريد، سواء من ناحية تصويباته أو أهدافه واندفاعاته البدنية أو القوة الهجومية".

جاريث بيل سجل 10 أهداف لريال مدريد وصنع 11 في 20 مباراة خاضها مع الميرنجي بعدما انتقل للبلانكو قادما من توتنام هوتسبر مقابل 100 مليون يورو.

وأتم فابريجاس "صفقة جيدة تلك التي أبرمها ريال مدريد".