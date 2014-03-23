أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فابريجاس: ريال مدريد أقوى في وجود جاريث بيل

Google+ Print
فابريجاس: ريال مدريد أقوى في وجود جاريث بيل فابريجاس: ريال مدريد أقوى في وجود جاريث بيل

أشاد سيسك فابريجاس نجم برشلونة باللاعب الويلزي جاريث بيل، مؤكدا أن الأخير أضاف كثيرا لقوة ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تصريحات فابريجاس قبل صدام برشلونة وريال مدريد مساء الأحد في قمة الجولة من الدوري الإسباني على أرض سانتياجو برنابيو.

وقال فابريجاس عن بيل لصحيفة ماركا: "أضاف الكثير لريال مدريد، سواء من ناحية تصويباته أو أهدافه واندفاعاته البدنية أو القوة الهجومية".

جاريث بيل سجل 10 أهداف لريال مدريد وصنع 11 في 20 مباراة خاضها مع الميرنجي بعدما انتقل للبلانكو قادما من توتنام هوتسبر مقابل 100 مليون يورو.

وأتم فابريجاس "صفقة جيدة تلك التي أبرمها ريال مدريد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع