6 تطبيقات للعمل من المنزل

إذا كنت مضطرة إلى العمل من منزلك، بسبب ارتباطاتك العائلية والمنزلية، فقد أصبح بإمكانك اليوم إنجاز مشاريع متنوّعة ومستقلّة، من خلال استخدام أحد هذه التطبيقات التي تختصر ساعات دوامك المتواصلة في المكتب.

Skype

يُعتبر من أكثر تطبيقات الاتصال رواجاً، ويمنحك خدمة الدردشة الآنية والمكالمات والرسائل القصيرة، وجميعها عبر تطبيق واحد. كما يُمكنك التواصل مع زملائك وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، بالإضافة إلى إجراء المكالمات وأنت تستخدمين يديك في الكتابة، مثلاً.

إنّ هذا التطبيق مجاني، ويمكنك تحميله بسهولة. كما أنّ خدمة الدردشة مجانية وباستطاعتك الاتصال من Skype إلى Skype أو الاتصال بهواتف أرضيّة أو جوّالة.

Relax Melodies

إذا كان منزلك مكتظاً بالضيوف خارج غرفة المكتب، وكنت بحاجة إلى صوت خافت في الخلفية، لأنّ الموسيقى تشتّت تفكيرك، فينصح باستخدام هذا التطبيق. يمكنك تشغيل نغمات مختلفة، مثل:الأمطار والبيانو والرياح والشلالات.

Evernote

هو تطبيق الملاحظات الأقوى للمستخدم، حيث يمكنك القيام بمهامك وتدوين الملاحظات وأخذ الصور.

كما يمكنك تنظيم الملاحظات والبحث فيها. فحتى لو نسيت ما أدخلته، سيمكنك بسهولة إيجاده لاحقاً. يقوم Evernote بمزامنة المحتوى بين جميع الأجهزة التي تستخدمينها كذلك لتتمكني من الدخول إلى ملاحظاتك من أيّ مكان. يتوافر هذا التطبيق مجاناً لبرامج iOS و"الأندرويد" و"ويندوز".

Reminders

يعدّ من التطبيقات الأساسية في "الآيفون" و"الأندرويد". أضيفي المهام اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية على شكل تذكيرات حتى تتمكني من تعقّب مهامك وتحديد ما تمّ إكماله منها.يمكنك كذلك جدولة الاجتماعات والمقابلات وغيرها وتحديد أولوياتك، وفقاً لموعد الانتهاء أو التسليم. كما ستحظين بتنبيهات قبل ساعات أو أيّام من أيّ موعد.

Dropbox

قد تنسين أن تنسخي الملفات التي تحتاجين إليها في جهازك الشخصي أو إلى بريدك الإلكتروني. لكنّ هذا التطبيق يمنحك إمكانية الدخول إلى ملفاتك المخزنة من أيّ جهاز متّصل بالإنترنت، بالإضافة إلى مخزن الملفات على الويب. ولذلك، فإنّها طريقة عمليّة لحفظ نسخة احتياطية من عملك أينما ذهبت.

إن هذا التطبيق مجاني بسعة 2 غيغابايت لمخزّن الملفات. كما يُمكنك شراء مساحة تخزينيّة أكبر، بدءاً من 9,99 دولارات شهرياً لـ100 غيغابايت.

LinkedIn

يساعدك في التواصل مع الزملاء والموظفين والأصدقاء، خصوصاً إذا كنت تعملين من المنزل وتشعرين بالتالي بشيء من العزلة.

يمكنك استخدام هذا التطبيق المجاني للبحث عن معارف والردّ على الطلبات، بالإضافة إلى عمل التوصيات.

ما هي التطبيقات التي تستخدمينها، في أثناء عملك من المنزل؟ شاركينا في قسم التعليقات...