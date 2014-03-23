بالصور.. جامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية عيد العلم السنوي

نظمت جامعة جنوب الوادي احتفالية عيد العلم السنوي للجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتكريم الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2013-2014 للنشر العلمي وأحسن عمل مؤلف وأحسن عمل مترجم والأساتذة والأستاذة المساعدين المعينين والحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير من معاوني أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة في كلمته أن الجامعة تفتخر دائماً بعلمائها ممن يبذلون كل الجهد لإعلاء اسم جامعة جنوب الوادي كما أشار رئيس الجامعة الى ان البحث العلمي هو أساس تقدم الامم مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته جامعة جنوب الوادي في هذا المجال مما انعكس في وضع الجامعة وترتيبها على كافة المستويات مؤكداً حرص الجامعة على توفير جميع سبل التمويل والمساعدة حتى وان كان محدود على المستوى المحلي فان الجامعة حرصت على التعاون مع جهات خارجية للتمويل مشهود لها بالصدق والكفاءة مثل الاتحاد الأوروبي وهيئة التبادل العلمي الالماني وغيرها من المؤسسات والهيئات البحثية العالمية التي تسعى الى الباحث المصري لجديته وذكاءه .. كما أشار رئيس الجامعة الى ان البحث العلمي من أهم وظائف أعضاء هيئة التدريس التي لا تقتصر على التدريس فقط وضرورة تغيير طريقة البحث العلمي عبر تكوين فرق عمل بحثية لتكامل الأفكار والرؤى ..

واستعرض الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الجوائز المقدمة في احتفالية عيد العلم السنوي للجامعة وطرق الاختيار التي اعتمدت على معايير واضحة جداً مثل النشر في المجلات العلمية وسهولة الحصول على تلك الابحاث ومدى الاستشهاد بها وصحتها كما جاء التحكيم من قبل اللجان العلمية الدائمة للترقيات وهي لجان للحفاظ على حيادية التحكيم وشفافيته .. وأشار نائب رئيس الجامعة الى انه تقدم 120 باحث للحصول على جوائز النشر بإجمالي 190 بحث مشيداً بزيادة عدد المتقدمين والابحاث بصورة ملحوظة عن الاعوام السابقة كما استعرض نائب رئيس الجامعة اهم انجازات قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي في تشجيع البحث العلمي عبر المشروعات البحثية المختلفة .

وفي نهاية الحفل الذي حضره الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة تم تكريم الفائزين بجوائز النشر العلمي والحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة لعام 2013-2014.