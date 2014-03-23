موظفو البريد بالمنوفية يغلقون المكاتب للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

دخل العاملون بهيئة البريد بالمنوفية فى إضراب عن العمل للمطالبة بتحقيق مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوه بالمصالح الحكوميه الآخرى ،وإقالة رئيس الهيئة ووزير الإتصالات .

> ووصلت نسبة الإضراب فيما يقرب من 40% وتوافدوا من جميع المراكز إلى مركز شبين الكوم وتظاهروا أمام مكتب الحركة .

وحمل المتظاهرون العديد من الللافتات المطالبة بحقهم ، مرددين هتافات ضد رئيس الهيئة مطالبينه بتحقيق العدل منها ” واحد إتنين الحد الأدنى فين ” العدالة الإجتماعية العدالة الإجتماعية ” أرباح الهيئة راحت فين ، رئيس الهيئة فين أرباح الهيئة فين ” .

وأكد العاملون على أنهم مستمرون فى إضرابهم حتى تحقيق المطالب التى تصاعدت إلى إقالة رئيس الهيئة الذى على حد قولهم ” يوعد ولا يفى مؤكدين أن مطالبهم الآن يذكر ان العاملين بالبريد كانوا قد اغلقوا مكاتب البريد لاكثر من سبعة ايام متواصلة وقاموا بفتحها مرة اخرى بعد وعود الوزارة بتنفيذ مطالبهم ، وان الموظفين حينما وجدوا عدم تنفيذ مطالبهم عاودوا اضرابهم للعمل مرة اخرى .