"زعزوع"يطالب بحصة إضافية من تأشيرات الحج لشركات السياحة

ناشد هشام زعزوع وزير السياحة، إبراهيم محلب رئيس الحكومة بتخصيص حصة إضافية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر لشركات السياحة، على أن تقوم تلك الشركات بتنفيذ تلك الحصة لمحدودى الدخل والبسطاء، مشيرا إلى قدرة الشركات من خلال خبراتها المتراكمة على تنفيذ برامج ورحلات حج للبسطاء أقل سعرا وأكثر تميزا من حيث جودة الخدمات المقدمة.

> جاء ذلك فى خطاب أرسله وزير السياحة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج.

وقد كلف وزير السياحة قطاع الشركات بالوزارة برئاسة مصطفى عبد اللطيف وكيل أول الوزارة، لإعداد تقرير مفصل عن موسم الحج السياحى السابق، وتميز الشركات فى تنفيذ حوالى 7 آلاف تأشيرة حصلت عليها السياحة من الداخلية، وتم تخصيصها لتنفيذ برامج اقتصادية لمحدودى الدخل.

وأضاف أن هذه التجربة لاقت نجاحا كبيرا، حيث حجزت الشركات لهؤلاء الحجاج بمخيمات مميزة فى منى وعرفات، وبوجبات طوال تواجدهم فى الأراضى المقدسة وأتوبيسات خاصة، وأوضح أن البعثة الرسمية للحج الموسم الماضى أشادت بهذه التجربة والخدمات التى تم تقديمها للحجاج من محدودى الدخل، والتى اقتربت من خدمات الحج السياحى.

وأكد وزير السياحة، أنه تقدم بالمذكرة الجديدة للحصول على حصة إضافية لمحدودى الدخل لسببين أساسيين، أولهما ضرورة الاستفادة من خبرات شركات السياحة، وتقديم خدمات متميزة لأكبر عدد من محدودى الدخل وبأسعار أقل، وثانيهما ضرورة مساندة الشركات فى الظروف الصعبة التى تمر بها بسبب أزمة السياحة وتراجع الإيرادات وتحفيزها، للحفاظ على كياناتها والعدد الكبير من العاملين بها.

وأضاف أنه يدرك تماما حرص جميع المسئولين بالدولة على تحقيق هذين الهدفين، مشيرا إلى أن تلك الحصة الإضافية، سوف يتم تخصيصها فقط للبرامج الاقتصادية للبسطاء ولن تدخل مطلقا فى تأشيرات البرامج السياحية، موضحا أن الوزارة وبالتنسيق مع غرفة شركات السياحة تساندان وبقوة الشركات التى تعمل فى تنفيذ البرامج الاقتصادية لخدمة المواطنين البسطاء.