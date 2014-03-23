طلاب جامعة الأزهر من المنتمين للإخوان يتظاهرون أمام مبنى الجامعة

تظاهر عدد من طلاب جامعة الأزهر من المنتمين لجماعة الإخوان، اليوم الأحد، أمام المبنى الرئيسى لإدارة الجامعة بمدينة نصر مع بداية الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى بالجامعة.

وقد ردد المتظاهرون الهتافات المناوئة للشرطة والجيش رافعين شارات رابعة وصور بعض الطلاب المحتجزين لإجراء التحقيق معهم فى الأحداث التى شهدتها الجامعة فى الفصل الدراسى الأول.

> كما رفع المتظاهرون شارات رابعة والمطالبة بما أسموه عودة الشرعية منددين بإدارة الجامعة لما وصفوه بعدم القيام بدورها لحماية الطلاب.

وقد انتظمت الدراسة فى معظم كليات الجامعة رغم المظاهرات التى لم يتجاوب معها غالبية الطلاب، حيث شددت إدارة الجامعة على ضرورة انتظام الدراسة دون تأجيل أو تعطيل.