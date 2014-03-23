أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طلاب جامعة الأزهر من المنتمين للإخوان يتظاهرون أمام مبنى الجامعة

Google+ Print
طلاب جامعة الأزهر من المنتمين للإخوان يتظاهرون أمام مبنى الجامعة طلاب جامعة الأزهر من المنتمين للإخوان يتظاهرون أمام مبنى الجامعة

تظاهر عدد من طلاب جامعة الأزهر من المنتمين لجماعة الإخوان، اليوم الأحد، أمام المبنى الرئيسى لإدارة الجامعة بمدينة نصر مع بداية الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى بالجامعة.

وقد ردد المتظاهرون الهتافات المناوئة للشرطة والجيش رافعين شارات رابعة وصور بعض الطلاب المحتجزين لإجراء التحقيق معهم فى الأحداث التى شهدتها الجامعة فى الفصل الدراسى الأول.
> كما رفع المتظاهرون شارات رابعة والمطالبة بما أسموه عودة الشرعية منددين بإدارة الجامعة لما وصفوه بعدم القيام بدورها لحماية الطلاب.

وقد انتظمت الدراسة فى معظم كليات الجامعة رغم المظاهرات التى لم يتجاوب معها غالبية الطلاب، حيث شددت إدارة الجامعة على ضرورة انتظام الدراسة دون تأجيل أو تعطيل.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365