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أشرف حاتم: إلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد تنفيذا لحكم القضاء

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أشرف حاتم: إلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد تنفيذا لحكم القضاء أشرف حاتم: إلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد تنفيذا لحكم القضاء

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 235 لسنة 2011، بتعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل خضر رئيسا لجامعة بورسعيد، جاء بعد بحث الطلبات والمذكرات التى تم التقدم بها لمؤسسة الرئاسة منذ فترة طويلة أخرها المذكرة القانونية التى تقدم بها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى فى حكومة الدكتور الببلاوى.

وأشار أمين المجلس فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إلى أن عددا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، حصلوا على حكم قضائى قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، وفى فترة حكم الإخوان بإلغاء المجمع الانتخابى بالجامعة، الذى تم بناء عليه تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل رئيسا للجامعة، إلا أن الوزير الإخوانى مصطفى مسعد رفض تنفيذ الحكم وتقاعس فيه وعقب اندلاع ثورة 30 يونيو تقدم أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على الحكم القضائى بمذكرة إلى الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى السابق لتنفيذه، وقام بدوره ببحثه قانونيا، وتبين ضرورة تنفيذ الحكم بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد.

وأضاف: عقب ذلك تم رفع مذكرة لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، الذى أصدر قراره اليوم الأحد بإلغاء تعيين الدكتور عماد يحيى عبد الجليل استجابة لأحكام القضاء.

يذكر أن رئيس جامعة بورسعيد قد شارك أمس فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى عقد بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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