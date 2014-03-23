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صباحي يدعو حمزاوى وحزبه إلى أن تكون معركة الرئاسة على جدول أعمالهم

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صباحي يدعو حمزاوى وحزبه إلى أن تكون معركة الرئاسة على جدول أعمالهم صباحي يدعو حمزاوى وحزبه إلى أن تكون معركة الرئاسة على جدول أعمالهم

حمدين صباحي

واصل حمدين صباحي المرشح الرئاسي سلسلة زياراته للأحزاب المصرية لعرض برنامجه الانتخابي والتنسيق حول الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث التقى حمدين صباحي مع الدكتور عمرو حمزاوى رئيس” حزب الحرية” وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب لطرح برنامجه الانتخابي ، وتبادل الجانبان النقاش حول الأوضاع السياسية بمصر.

ووصف صباحي – خلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب – الانتخابات الرئاسية بالمواجهة الجسورة، التي يمكن أن تكون انتصارا لثورة 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن القوى السياسية المحسوبة علي الثورة تحلل المرحلة الراهنة بطريقة متشابهة ، والهدف فيها متطابق وإن اختلفت طرق الوصول إليها.

وأضاف صباحي، أن قوى الثورة ما لم تكن فى وضع اشتباك دائم فلا أمل فى انتصار الثورة ، مشدداً على أنه لا يوجد انتصار كامل فى وسط أوضاع معقدة مثل التى يعيشها الشعب المصري حتى يستطيع بناء دولة بالمواصفات التى يريدها.

ودعا صباحي – خلال اللقاء – حمزاوى وأعضاء الهيئة العليا لحزبه إلى الاشتراك كجزء من معركة انتخابات الرئاسة ، مشددا على ضرورة أن تكون معركة الرئاسة على جدول أعمالهم ، وطالب أعضاء الهيئة العليا لمصر الحرية أن يشاركوا بما لديهم من أفكار في برنامجه الانتخابي لحين الرجوع لقواعد الحزب والاتفاق على القرار النهائي بالمرشح الذي سيدعمه الحزب.

حضر اللقاء عدد من القيادات الشبابية بالحملة الانتخابية لحمدين صباحى.

أ ش أ

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