رفع أعلام السعودية والبحرين والإمارات أمام أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة مرسي

تجمع عدد من المواطنين، اليوم الأحد، بمحيط أكاديمة الشرطة بالتوازى مع استئناف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، رافعين أعلام عدد من الدول العربية ورؤسائها.

جاء ذلك فى الوقت الذى رفعوا فيه صور أعلام دولة الإمارات والبحرين، والسعودية، وذلك لموقفهم الداعم لمصر فى محاربتها الإرهاب الإخوانى فى الشارع المصرى، ودعمهم الكامل لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وذلك فى الوقت الذى رفعوا أيضاً صور حكام دول السعودية والبحرين والإمارات.

فى السياق ذاته ردد المواطنون هتافات مناهضة لجماعة الإخوان منها:” الإخوان ..الإرهابية” و” الإعدام للإخوان..الإعدام للإخوان” فيما رددوا هتافات مؤيدة للمشير عبد الفتاح السيسى منها:” سيسى ياسيسى..عايزك تبقى رئيسى”.

وشهد محيط الأكاديمية حالة من الهدوء وسط تمركز أمنى، فى الوقت الذى حضر فيه الرئيس المعزول محمد مرسى والمتهمين فى القضية لحضور المحاكمة.