أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس - سيرينا ويليامز تعاني في مستهل مشاركتها بميامي

Google+ Print
تنس - سيرينا ويليامز تعاني في مستهل مشاركتها بميامي تنس - سيرينا ويليامز تعاني في مستهل مشاركتها بميامي

ميامي (الولايات المتحدة)، (إفي): عانت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، اليوم للفوز في مستهل مشاركتها ببطولة أساتذة ميامي على الفرنسية كارولين جارسيا، في البطولة التي تبحث فيها عن سابع ألقابها.

وفازت ويليامز بصعوبة في ساعتين ونصف الساعة على جارسيا 6-4 و4-6 و6-4 بفضل تألق منافستها الشابة البالغة من العمر 20 عاما.

وأجبرت جارسيا المصنفة الـ74 على العالم منافستها المتربعة على عرش تنس السيدات حاليا على تقديم أفضل ما لديها.

وستواجه ويليامز في الدور الثالث من البطولة الفائزة من مباراة الامريكية كوكو فانديواج والاسترالة سمانثا ستوسور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع