تنس - سيرينا ويليامز تعاني في مستهل مشاركتها بميامي

ميامي (الولايات المتحدة)، (إفي): عانت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، اليوم للفوز في مستهل مشاركتها ببطولة أساتذة ميامي على الفرنسية كارولين جارسيا، في البطولة التي تبحث فيها عن سابع ألقابها.

وفازت ويليامز بصعوبة في ساعتين ونصف الساعة على جارسيا 6-4 و4-6 و6-4 بفضل تألق منافستها الشابة البالغة من العمر 20 عاما.

وأجبرت جارسيا المصنفة الـ74 على العالم منافستها المتربعة على عرش تنس السيدات حاليا على تقديم أفضل ما لديها.

وستواجه ويليامز في الدور الثالث من البطولة الفائزة من مباراة الامريكية كوكو فانديواج والاسترالة سمانثا ستوسور.