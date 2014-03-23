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مديرية الطب البيطري بالسويس: العمل يسير بشكل جيد ولا اضرابات

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مديرية الطب البيطري بالسويس: العمل يسير بشكل جيد ولا اضرابات مديرية الطب البيطري بالسويس: العمل يسير بشكل جيد ولا اضرابات

نقابة الأطباء البيطريين

صرح الدكتور حسن الجعويني مدير مديرية الطب البيطري بالسويس أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة واللحوم تم توزيعها بالأسواق بشكل طبيعي وجميع الأطباء يمارسون أعمالهم ويرفعون مصلحة الوطن عالية فوق اى شئ.

أضاف مديري مديرية الطب البيطري فى تصريحات صحفية أنه بالرغم من الدعوة اليوم للإضراب الا أنه لم يلاحظ أو يتم إخطاره بتوقف العمل فى اى المواقع البيطرية ، موضحا أنه قام بعمل جولة منذ الساعات الاولي من صباح اليوم على السلخانة وشاهد الجميع يعمل بشكل طبيعي.

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين قد اتخذوا قرارا بالإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من اليوم لمطالبة باعتماد كادر خاص للأطباء البيطريين.

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