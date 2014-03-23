منع الصحفين فى تغطية محاكمة 104 من الإخوان فى “أحداث الضاهر”

منعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، محاكمة 104 متهمين من أنصار جماعة الإخوان في أحداث اشتباكات الظاهر، الصحفيين من تغطية الجلسة والتى بدأت منذ قليل.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة، وذلك في منطقة الظاهر .