إيمان العاصي تصور مسلسلين في وقت واحد

تجرى إيمان العاصى هذه الأيام تصوير مسلسلين بالرغم من إنها حريصة دائماً على التركيز فى عمل واحد لكنها قبلت الدورين الأول هو “أمراض النساء “مع مصطفى شعبان بطولة حورية فرغلى ، صابرين ، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد النقلى وتدور أحداثه حول حول طبيب يتعمق وينخرط في حياة مرضاه ومشاكلهم الاجتماعية والنفسية وينفعل معها مما يدفع زوجته الى الانفصال عنه.

والأخر هو تقديم الجزء الثانى من “مسلسل شارع عبد العزيز “مع عمرو سعد المسلسل بطولة علا غانم، رياض الخولي، محمود الجندي، وعايدة رياض، وسيناريو وحوار مصطفى سالم، وإخراج شريف عابدين ،وتسعى إيمان إلى التوفيق بين مواعيد تصوير العملين حتى لا تسبب مشكلة لأي منهما.