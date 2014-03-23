أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيمان العاصي تصور مسلسلين في وقت واحد

Google+ Print
إيمان العاصي تصور مسلسلين في وقت واحد إيمان العاصي تصور مسلسلين في وقت واحد

صورة ارشيفية

تجرى إيمان العاصى  هذه الأيام تصوير مسلسلين بالرغم من إنها حريصة دائماً على التركيز فى عمل واحد لكنها قبلت الدورين الأول هو “أمراض النساء “مع مصطفى شعبان بطولة حورية فرغلى ، صابرين ، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد النقلى  وتدور أحداثه حول حول  طبيب يتعمق وينخرط في حياة مرضاه ومشاكلهم الاجتماعية والنفسية وينفعل معها مما يدفع زوجته الى الانفصال عنه.

والأخر هو تقديم الجزء الثانى من “مسلسل شارع عبد العزيز “مع عمرو سعد المسلسل بطولة علا غانم، رياض الخولي، محمود الجندي، وعايدة رياض، وسيناريو وحوار مصطفى سالم، وإخراج شريف عابدين ،وتسعى إيمان إلى التوفيق بين مواعيد تصوير العملين حتى لا تسبب مشكلة لأي منهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا