لبيب: تطوير 23 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظات بتكلفة 730 مليون جنيه

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق يقوم حالياً بتمويل عمليات تطوير 23 منطقة عشوائية غير آمنة , بتكلفة قدرها 730 مليون جنيه في 9 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد و دمياط والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والسويس ,لافتاً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تطوير 3 مناطق هما : المرحلة الأولى لعشش السودان بمحافظة الجيزة بتكلفة 10,2 مليون جنيه , ومنطقة المهاجرين بمحافظة أسيوط بتكلفة 1,8 مليون جنيه ومنشأة فؤاد بكفر الشيخ بتكلفة 20 مليون جنية .

وقال لبيب :”إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية الجديدة لأهالي منطقة الترعة الضمرانية بمحافظة قنا بتكلفة 27,6 مليون جنيه” , لافتاً إلى أن مشروعات تطوير تلك المناطق تهدف إلي تحسين البيئة العمرانية وتقديم الخدمات والمرافق لها وتنفيذ ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وإنارة ورصف وتبليط الشوارع , بالإضافة إلي شبكات مكافحة الحريق .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أنه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية على عمليات تطوير مناطق الصحابي بأسوان بتكلفة 31,6 مليون جنيه , والقابوطى ببورسعيد بتكلفة 87 مليون جنيه ومنطقتي خلف العرايس و مناطق المحاجر بالإسكندرية بتكلفة قدرها 17,15 مليون جنيه , ومنطقة المنزه بدمياط بـ 2 مليون جنيه .

وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً العمل على قدم وساق في تطوير مناطق الأسمرت بمنشأة ناصر , ونايل تاورز وأركيديا وكابش بمحافظة القاهرة , بتكلفة إجمالية قدرها 245,4 مليون جنيه , والمرحلة الثانية لعشش شارع السودان وعشش السكة الحديد بمحافظة الجيزة , بتكلفة إجمالية 18,8 مليون جنيه , وعشش محفوظ بالمنيا بـ 92,8 مليون جنيه , والمناطق المهددة للحياة بأسوان بـ33 مليون جنيه , وكوم الملح وطلمبات المكس بالإسكندرية بـ 81,4 مليون جنيه , وعزبة الصفيح ومناطق اليهودية بالسويس بـ33,3 مليون جنيه , والمناطق المهددة للحياة بالبحر الأحمر بـ 60 مليون جنيه .

وأضاف اللواء عادل لبيب أن الصندوق يعمل بكامل طاقته لإنجاز خطته المقررة في تطوير المناطق غير الآمنة ,لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل في تطوير مناطق المنيل القديم وتل العقارب بالقاهرة , والفواخير بأسيوط , والسماكين بسوهاج , والإيواء بالدقهلية , ومناطق الرويسات والحى الأول بجنوب سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه.