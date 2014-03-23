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اعلام بورسعيد يعقد لقاء تثقيفي حول “الأبعاد الصحية والاجتماعية للمشكلة السكانية”

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اعلام بورسعيد يعقد لقاء تثقيفي حول “الأبعاد الصحية والاجتماعية للمشكلة السكانية” اعلام بورسعيد يعقد لقاء تثقيفي حول “الأبعاد الصحية والاجتماعية للمشكلة السكانية”

اللقاء التثقيفي

عقد مجمع الاعلام بمحافظة بورسعيد ، تحت رعاية المحافظ اللواء سماح قنديل ، لقاءا تثقيفيا حول “الأبعاد الصحية والاجتماعية للمشكلة السكانية” وذلك فى إطار حملة التوعية بالقضية والتى يتبنها المجمع للتعريف بالأبعاد المختلفة للأوضاع السكانية الحالية فى وخطورتها على مستقبل الوطن ، واستضاف المجمع مجموعة من المحاضرين المميزين فى هذا الموضوع .

ناقش الجانب الدينى الشيخ أحمد عبد المؤمن مدير عام أوقاف بورسعيد حيث تحدث عن سماحة الشرائع السماوية فى التعامل مع قضية الانجاب وحرص الاسلام على تنظيم الحياة والتخطيط الجيد لكافة شئون الدنيا التى تؤدى إلى ريادة المجتمعات الاسلامية .

وقامت الدكتورة عبير النعناعى الأستاذة بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد بإلقاء الضوء على توصيف المشكلة السكانية بإعتبارها عدم تكافؤ بين عدد السكان والموارد المتاحة ولها آثار سلبية خطيرة على المجتمع مثل الزواج المبكر والعشوائيات وأطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتشار البطالة .

ومن الجانب الصحى أكد الدكتور محمد عبد الحافظ مدير الرعاية الاساسية بمديرية الشئون الصحية على خطورة الحمل المتكرر على صحة الام والطفل الذى لا يتمتع بحقة فى الرعاية الصحية الكاملة فى ظل عدم وجود فترة مباعدة ملائمة بين الحمل والآخر وكذلك خطورة الزواج المبكر فى بعض المناطق حيث تكون المرأة غير مهيأة لاعباء الزواج .

وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية والرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات وكذلك ضرورة الاهتمام بالتعليم ومكافحة التسرب والامية مع أستمرار الحملات الاعلامية الهادفه للحد من الزيادة السكانية الغير مرشدة .

صرحت بذلك الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد.

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