صحة جدة تطلق حملة اجعل تسوقك صحياً

برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود وبحضور امين الغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة، أطلق برنامج مكافحة التدخين بالإدارة العامة بصحة جدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس فعاليات الحملة التثقيفية الصحية التوعوية عن الصحة والتدخين والرياضة والتغذية السليمة تحت شعار (اجعل تسوقك صحي) بجدة والتي تستمر لمدة تسعة أيام خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصراً و حتى الساعة العاشرة مساء.

وقال مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور خالد با واكد إن الحملة تهدف إلى مساعدة المدخنين للاقلاع على التدخين والتوعية بالتغذية السليمة لصحة جيدة وتقديم كافة الامكانات لذلك من خلال إقامة عيادات مصغرة لمكافحة التدخين والتغذية داخل المركز والتي تحتوي على العديد من الأجهزة الطبية المساعدة للكشف عن السكر وضغط الدم وأول أكسيد الكربون وقياس الطول والوزن، مشيراً إلى أن الفعاليات يصاحبها معرض تثقيفي لتقديم التوعية الصحية عن أضرار التدخين والتوعية بالتغذية السليمة إلى جانب عمل ممشى لتشجيع المجتمع على المشي والرياضة لتعزيز الصحة الجيدة، وبين الدكتور باواكد أن هناك محاضرة بعنوان ( اجعل تسوقك صحياً بالمعلومات الصحية) ويقدمها الدكتور خالد إدريس يومي الخميس والجمعة ومحاضرة أخرى بعنوان ( اجعل تسوقك صحياً بالأكل الصحي) ويقدمها الأستاذ يوسف خميس يومي الاثنين والثلاثاء.