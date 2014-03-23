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«قرية الغضا» بعنيزة تواصل استقبال الزوار للأسبوع الثامن

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«قرية الغضا» بعنيزة تواصل استقبال الزوار للأسبوع الثامن «قرية الغضا» بعنيزة تواصل استقبال الزوار للأسبوع الثامن

    تواصل قرية الغضا السياحية استقبال زوارها من مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لعشرة أيام حيث لقيت القرية خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً وإشادات على نطاق واسع.

وتمتاز القرية بالمساحة الكبيرة حيث تتجاوز مساحتها 400 ألف متر مربع وتحوي الأسواق التجارية بتصميمها الشعبي اللافت، وكذلك المزرعة الشعبية والتي تقدم فصولاً عن حياة الفلاح ثم القرية التراثية واشتمالها على أركان متوزعة كل ركن له قصة معينة.

وتحتوي القرية على مسرح الأطفال ومخيمات التأجير اليومي فضلاً عن الألعاب الهوائية والأكشاك المتناثرة في كافة أرجاء الموقع، بالإضافة إلى الجلسات المهيأة بطريقة رائعة. ومن ضمن أكثر المواقع نجاحاً أستديو الغضا ومقهى الغضا ومعالم العالم.

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