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مصادر بـ"المعاشات": 50 مليون جنيه تكاليف زيادة المعاش المبكر

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مصادر بـ"المعاشات": 50 مليون جنيه تكاليف زيادة المعاش المبكر مصادر بـ"المعاشات": 50 مليون جنيه تكاليف زيادة المعاش المبكر

قال مصدر مطلع بملف المعاشات، إن تكاليف زيادة المعاش المبكر، 50 مليون جنيه، كما حددته وزارة التضامن الاجتماعى، وأنه تم إرسال التعديل إلى وزارة المالية والتكاليف، وتناقش الآن الملف بالكامل من ضمنه الفرق فى التكلفة، وهى ليست كبيرة بالنسبة للمعاشات المبكرة وفقا للمادة 165.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ستعقد اجتماعا مع وزير المالية، الأسبوع المقبل بشأن الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية بشأن الاتفاق على كيفية استرداد أموال التأمينات وكذلك كيفية حساب الفائدة على هذه الأموال.

وكانت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت قبل أيام أنه تعديل قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى، مع وضع ضوابط لمنع التحايل فى صرف المعاشات المبكرة.

ونوهت وزيرة التضامن بأنه تم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، وأنه تم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعى، وتم تحديد قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد بدائل لتحديد عوائد الاستثمار المستحقة على هذه الأموال.

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