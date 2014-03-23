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البابا يشكل لجنة لإدارة إيبارشية أسيوط بعد تعرض مطرانيها لضعف المناعة

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البابا يشكل لجنة لإدارة إيبارشية أسيوط بعد تعرض مطرانيها لضعف المناعة البابا يشكل لجنة لإدارة إيبارشية أسيوط بعد تعرض مطرانيها لضعف المناعة

أصدر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء خمسة من الآباء الكهنة وخمسة من الأراخنة تجتمع برئاسته شهريا، لمتابعة شئون إيبارشية أسيوط عقب تعرض الأنبا ميخائيل مطران أسيوط لضعف شديد فى المناعة، ما قد يؤدى لتعرضه لعدوى متكررة وحدوث انتكاسة.

وقالت مطرانية أسيوط فى بيان لها مساء أمس السبت، إن البابا قام بدعوة بعض الآباء الكهنة والأراخنة الذين لازموا الأنبا ميخائيل فى الفترة الأخيرة إلى المقر البابوى يوم الخميس الماضى لمتابعة الحالة الصحية وتسيير أمور الإيبارشية، وعقب اللقاء تم تشكيل اللجنة.

وأضاف بيان المطرانية، أن الفريق الطبى المعالج والمتابع لحالته أفاد بتعرضه لضعف شديد فى المناعة قد يؤدى لتعرضه لعدوى متكررة وحدوث انتكاسة فى حالته الصحية، ولهذا تعتذر مطرانية أسيوط لشعبها المبارك عن الزيارات بناء على توصية الفريق الطبى المعالج.

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