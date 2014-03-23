تعرض رجل ديني مسيحي لبناني لمحاولة اختطاف

تعرض راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران سمعان عطاالله، لمحاولة فاشلة للاختطاف على طريق إيعات – دير الأحمر بالبقاع اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن سيارتين رباعيتي الدفع لاحقتا سيارة عطاالله ثم حاولتا اعتراضه، لكن سائقه تابع سيره بأقصى سرعة، باتجاه حاجز للجيش مما دفع المطاردين إلى الفرار عبر طريق ترابية في السهل قبل الحاجز.

ولدى وصول الخبر إلى بلدة دير الأحمر، عمد أهاليها إلى قرع أجراء الكنائس احتجاجا على محاولة خطف عطالله الذي وصل إلى المطرانية في بعلبك وهو بصحة جيدة.

أ ش أ