أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكنيسة تعلن عن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة بالكاتدرائية

Google+ Print
الكنيسة تعلن عن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة بالكاتدرائية الكنيسة تعلن عن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة بالكاتدرائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس السبت، عن ترتيبات وإجراءات التغطية الإعلامية لقداس عيد القيامة فى شهر إبريل المقبل والمتابعة الإعلامية، لاستقبال البابا تواضروس الثانى للمهنيين بعيد القيامة صبيحة العيد.

وقالت الكنيسة فى تعليماتها: "يرجى إرسال خطاب رسمى من الصحيفة أو المحطة التليفزيونية، متضمنا اسم المراسل بالكامل ورقمه القومى وأى حدث مراد تغطيته سواء ليلة العيد أو صباح يوم العيد وأن يكون الخطاب مختومًا من المؤسسة ومرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى مختومة بخاتم المؤسسة وصورة شخصية للمراسل 4 ×6، وذلك لإصدار تصريح خاص لكل حدث على حدة متضمن صورة المراسل ويستقبل المركز الإعلامى طلبات استخراج التصاريح بالإيميل الخاص بالمركز، ابتداء من اليوم حتى يوم السبت 5 إبريل ولا تقبل أى طلبات بعد ذلك التاريخ".

وأوضحت الكنيسة، أنه لن يسمح بدخول أى مراسل ﻻ يحمل التصريح الصادر من المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، ولن يتم استلام أى إيميلات لإصدار التصاريح بعد الميعاد المذكور.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365