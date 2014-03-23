الكنيسة تعلن عن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة بالكاتدرائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس السبت، عن ترتيبات وإجراءات التغطية الإعلامية لقداس عيد القيامة فى شهر إبريل المقبل والمتابعة الإعلامية، لاستقبال البابا تواضروس الثانى للمهنيين بعيد القيامة صبيحة العيد.

وقالت الكنيسة فى تعليماتها: "يرجى إرسال خطاب رسمى من الصحيفة أو المحطة التليفزيونية، متضمنا اسم المراسل بالكامل ورقمه القومى وأى حدث مراد تغطيته سواء ليلة العيد أو صباح يوم العيد وأن يكون الخطاب مختومًا من المؤسسة ومرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى مختومة بخاتم المؤسسة وصورة شخصية للمراسل 4 ×6، وذلك لإصدار تصريح خاص لكل حدث على حدة متضمن صورة المراسل ويستقبل المركز الإعلامى طلبات استخراج التصاريح بالإيميل الخاص بالمركز، ابتداء من اليوم حتى يوم السبت 5 إبريل ولا تقبل أى طلبات بعد ذلك التاريخ".

وأوضحت الكنيسة، أنه لن يسمح بدخول أى مراسل ﻻ يحمل التصريح الصادر من المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، ولن يتم استلام أى إيميلات لإصدار التصاريح بعد الميعاد المذكور.